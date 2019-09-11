شكرا لقرائتكم 30 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى للموسم الجديد.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادى الإسماعيلى اجراءات قيد 30 لاعباً فى قائمته للموسم الجديد بعد حل أزمة القيد مع اتحاد الكرة

حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف.

خط الدفاع : باهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وأسامه إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف.

خط الوسط : عماد حمدي ونادر رمضان ومصطفى فارس ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومدحت فقوسة ومحمود صلاح وعمر الوحش وبكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.

خط الهجوم: محمد الشامى وشكري نجيب وبينسون شيلونجو.

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قائمة الإسماعيلى

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد الخماسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن لمدة 5 مواسم .

ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز واعارة شكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها الجمعة المقبلة على ستاد الاسماعيلية .

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على قيد اللاعبين الجدد للنادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع تعليق تسليم الكارنيهات حتى تنتهى أزمة مستحقات اللاعبين سامح عبد الفضيل وشوقى السعيد وسعد حسنى.

وكان الثلاثى سامح عبد الفضيل وسعد حسنى وشوقى السعيد لاعبى الإسماعيلى السابقين قد تقدموا بشكوى ضد النادى لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وأقرت لجنة شئون اللاعبين بحقوقهم.

وخلال الفترة الاخيرة لجأ مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروى الأول.

وكشف مصدر مسئول بالإسماعيلى أن إدارة النادى توصلت لاتفاق مع الجبلاية لحل الأزمة بحيث يتم إنهاء إجراءات القيد للإسماعيلى على السيستم، لكن لا يتم تسليم الكارنيهات لإدارة الدراويش قبل إنهاء أزمة المستحقات.