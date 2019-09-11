- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 30 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى للموسم الجديد.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف.
خط الدفاع : باهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وأسامه إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف.
خط الوسط : عماد حمدي ونادر رمضان ومصطفى فارس ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومدحت فقوسة ومحمود صلاح وعمر الوحش وبكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.
خط الهجوم: محمد الشامى وشكري نجيب وبينسون شيلونجو.
قائمة الإسماعيلى
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها الجمعة المقبلة على ستاد الاسماعيلية .
واستقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على قيد اللاعبين الجدد للنادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع تعليق تسليم الكارنيهات حتى تنتهى أزمة مستحقات اللاعبين سامح عبد الفضيل وشوقى السعيد وسعد حسنى.
وكان الثلاثى سامح عبد الفضيل وسعد حسنى وشوقى السعيد لاعبى الإسماعيلى السابقين قد تقدموا بشكوى ضد النادى لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وأقرت لجنة شئون اللاعبين بحقوقهم.
وخلال الفترة الاخيرة لجأ مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروى الأول.
وكشف مصدر مسئول بالإسماعيلى أن إدارة النادى توصلت لاتفاق مع الجبلاية لحل الأزمة بحيث يتم إنهاء إجراءات القيد للإسماعيلى على السيستم، لكن لا يتم تسليم الكارنيهات لإدارة الدراويش قبل إنهاء أزمة المستحقات.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى للموسم الجديد.. اعرف التفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.