يتحدث مجددًا.. راموس عن واقعة صلاح الشهيرة: «عندما تواجه لاعبًا جيدًا لا تريد أن تؤزيه ولكن عليك أن توقفه».. ونجم ليفربول يرد

الموجز

استدعى قائد ريال مدريد سيرجيو راموس العديد من الذكريات عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد وليفربول عام 2018، الذي تسبب فيه بإصابة المصري محمد صلاح، وتحدث عن تلك اللحظة المثيرة للجدل مجددًا.

إصابة بالكتف

وكان راموس قد تسبب في إصابة محمد صلاح بإصابة قوية في الكتف، في الشوط الأول من مجريات المباراة، ليتلقى العديد من الاتهامات حول تعمده لإصابة اللاعب، إلا أنه نفى تلك الاتهامات مرارا وتكرارا.

تحكمون علي بشكل سيئ

وسُئل راموس عما حدث بينه وبين صلاح، اللاعب الذي لم يستطع إكمال المباراة بسبب تلك الإصابة التي ادعى كثيرون أن قائد إسبانيا وريال مدريد تعمد إصابته بها.

وقال راموس: «أحترم رأي كل شخص، من الحقيقي أن أقول إن بعض الأشخاص يحكمون علي بشكل سيئ» كان هذا ما قاله راموس لـ«إكسبريس» البريطانية.

وعاد قائد ومدافع فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، للحديث عن الواقعة التي حدثت خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

ونفى راموس تهمة تعمده إصابة صلاح مرة جديدة، في حوار لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، "يجب أن أقول أن البعض يحكم علي بشكل سيء، لكني في النهاية احترم جميع الآراء".

أدافع بنوايا حسنة

وأضاف راموس في حديثه عن واقعة صلاح: "أكثر الأشياء إمتاعًا في حياتي عندما أواجه خصمًا قويًا، وأتطلع إلى هذا الشيء أبدًا".

وواصل راموس تبريره لموقفه في واقعة صلاح: "عندما تواجه لاعبًا قويًا وجيدًا مثل محمد صلاح فأنت لا تريد أن تؤذيه ولكنك تريد أن توقفه لتفوز".

وتابع حديثه: "أفعل ذلك بنوايا حسنة ومن كل قلبي، ولكنها في النهاية ستظل مجرد لعبة، تلعب على الفوز والانتصار بجدية ولكن محاولًا ألا تؤذي أحدًا".

ودافع الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن نفسه بعد التعرض للعديد من الانتقادات اللاذعة لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وكان صلاح أُصيب في كتفه بعد التدخل في كرة مشتركة مع راموس، أدت إلى خروجه من أرض الملعب.

صلاح من أمسك بي

وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أكن أريد أن أتحدث عن تلك الواقعة، ولكن إذا رأينا اللقطة بشكل جيد، فإننا سنرى أن صلاح هو من أمسك بي أولاً وسقط بشكل خاطئ على كتفه الأخر".

وأضاف: "تمت إصابته في الذراع الأخرى ويقول الجميع أنني الذي تسببت في إصابته".

تحدثت مع صلاح

وعن واقعة كاريوس حارس مرمى ليفربول قال راموس ساخراً: "يقولون أيضاً إن كاريوس أُصيب بارتجاج بسبب اصطدامه بي، كان يجب على فيرمينو أن يقول أنه أُصيب بالبرد لأنني أوقعت عليه قطرة من العرق".

وتابع: "يبدو أن عندما يقوم راموس بالأخطاء، فالأمور تبرز بشكل كبير".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "لقد تحدثت مع صلاح وهو بخير تماماً، إذا كان تفادى الالتحام معي كان يمكن أن يلعب الشوط الثاني من المباراة".

صلاح: كانت لحظة صعبة

علق النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، آنذاك، على واقعة إصابته في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد في النسخة الماضية، عقب دخول قوي من المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية: "كانت لحظة صعبة لا أريد تذكرها ولكن أنا متحمس لحصد ألقاب مع ليفربول".

لا أفكر في العنصرية

وتابع صلاح: "لا أفكر في العنصرية لأنني فوجئت بما فعله مشجع وست هام يونايد ضدي لكن هذا الشخص لا يمثل البلد وفي كل المباريات أواجه أشخاص جيدين".