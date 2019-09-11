شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ وضع قوانينه الجديدة داخل القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك مُبكراً وضع قوانينه الخاصة في البيت الأبيض حيث أعلن المدير الفني الجديد للفارس الأبيض أن له لوائح وقوانين خاصة لابد من إتباعها وهي القواعد التى يرى كثيرون أنها ساهمت بشكل أو بأخر في تتويج الزمالك ببطولة كاس مصر مؤخراً على حساب بيراميدز بالفوز بثلاثية نظيفة.

ظهر ميتشو فى وسائل الإعلام وحدد شروطه وتعليماته التى يجب توافرها فى اللاعب المصرى وهى التى تحكم العلاقة بينهما ، وأكد ميتشو ان التزام اللاعب بمعايير الكرة الحديثة من اهم الامور التى يركز عليها وكذلك إرساء مبدأ الأسرة الكبيرة بضرورة إحترام العادات والتقاليد والثقافة المصرية وهذا فخر كونى فردا فى عائلة الزمالك.

Advertisements

وأضاف ميتشو أنه لا يلتفت الى الأسماء والنجومية خاصة وأن كرة القدم لا تلعب بالأسماء بل بالالتزام فقط ، ومن أهم قوانين ودستور ميتشو الالتزام الصارم ، لان اللاعب المصرى يحتاج الى الالتزام ومن قائمة دستور ميتشو لمدرب الزمالك هو ان يحترم اللاعب الكيان الذى ينتمى اليه وشجعه الملايين

وكشف ميتشو عن الثلاث عناصر التى يحتاجها أى فريق وهى الهجمات الخلفية والهجوم القوى والاداء الممتع للجماهير.