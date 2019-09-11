شكرا لقرائتكم فايلر يؤجل دراسة الزمالك حتى حسم معركة غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى تأجيل دراسة فريق الزمالك لحين انتهاء مواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 سبتمبر الجاري بغيميا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أن الخواجة طلب من جهازه المعاون تحضير اجزاء من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة الكأس ،والتي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وينوي فايلر القاء محاضرة بالفيديو علي لاعبي الأهلي تخص الوقوف علي ابرز نقاط القوة والضعف للزمالك ،وذلك بعد عودة الفريق من رحلة غينيا ،وقبل مواجهة الزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري على كأس السوبر المصري.