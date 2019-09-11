السعودية تقع في فخ اليمن بمونديال 2022

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المنامة

انتهت المباراة التي جمعت المنتخب اليمني بنظيره السعودي في البحرين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من المنتخبين وذلك في تصفيات اَسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 في قطر.

وبدأ المنتخب اليمني بالتسجيل في الدقيقة العاشرة قبل أن يعادل نظيره السعودي النتيجة، لكن اليمن تقدم من جديد قبل أن يعدل عادل سالم الدوسري النتيجة للمنتخب السعودي، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويقع المنتخبان في المجموعة الرابعة بجانب فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان.

ويتصدر المنتخب السنغافوري ترتيب المجموعة حاليا بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه الفلسطيني 2-1 في الجولة الثانية من التصفيات.