في أول مباراة رسمية له مع الفريق.. رينيه فايلر يختار قائمة الأهلي للمواجهة الإفريقية.. ومدرب «كانو سبورت»: سنسيطر على المباراة وسنفوز على عملاق كرة القدم

الموجز

يستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي في مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

قائمته الأولى

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب 25 لاعبا لرحلة غينيا الإستوائية في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

وأعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي قائمته الأولى استعدادا للقاء كانو سبورت الغيني السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

غياب رامي ربيعه

ويغيب المدافع رامي ربيعة فقط عن رحلة الفريق الأفريقية بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما عاد شريف إكرامي من جديد للقائمة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لملاقاة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

أزارو زمعلول وجيرالدو

وسيلحق بالبعثة في غينيا الرباعي وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو وأليو ديانج.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي- علي لطفي

في الدفاع: أحمد فتحي- محمد هاني- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمود متولي- محمود وحيد- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- حسام عاشور- صالح جمعة- وليد سليمان- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات- رمضان صبحي- أحمد الشيخ- جيرالدو- أليو ديانج

في الهجوم: جونيور أجايي- مروان محسن- صلاح محسن- وليد أزارو.

مدرب كانو سبورت

وفي سياق متصل، وصف كاستو نوبو مدرب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية منافسه المقبل في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي، بـ"عملاق إفريقيا الأكبر"، ولكنه شدد أنه سيفوز في مواجهة الذهاب يوم السبت المقبل.

وقال نوبو لـFilGoal.com: "أعرف أننا سنواجه عملاق كرة القدم الإفريقية الأكبر، لكن في كرة القدم يلعب 11 لاعبا ضد 11 لاعبا على أرض الملعب".

إغلاق المساحات

وشرح "إذا أغلقنا المساحات جيدا ولم نمنحهم الفرصة للعب بطريقتهم، أعتقد أننا سنسيطر على المباراة".

وشدد "هذا تحدي كبير بالنسبة لنا. ستكون فرصة لإظهار قدراتنا لأفريقيا والعالم كله. هي كذلك فرصة لكي يعرف العالم مشروعنا الشاب وما يملكه هذا الشباب من شغف كبير بكرة القدم".

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مواهب الفريق

وكشف "لدينا عدد كبير من المواهب في هذا الفريق. ستستمتعون بمتابعة المهاجم سيليسدونيو أبيسو أويونو. عمره 20 عاما فقط لكنه فارع الطول ولدي ثقة كبيرة في أنه سيتألق بشدة. لديه رغبة دائمة في تسجيل الأهداف وقوته البدنية أكبر من سنه بكثير".

وأتم "بالطبع أعرف كل شيء عن الأهلي. ما يمكنني قوله هو أنهم سيشعرون بالمفاجأة حين يلعبون أمامنا في مالابو. مرحبا بهم، لكننا نعرف من الذي سيفوز في نهاية اليوم، نحن".

مدرب الأهلى

رينيه فايلر هو لاعب كرة قدم سويسري سابق ومدرب حالي، ولد في 13 سبتمبر عام 1973(45 عاماً).

بدأ مسيرته الكروية في نادي فينترتور السويسري في عام 1990، وانتقل لعدد من الأندية السويسرية أبرزها نادي آراو ونادي سيرفيت وفريق زيورخ قبل أن يعود لفينترتور ويعتزل كرة القدم في عام 2001 بقميص ناديه السويسري.

توجه فايلر بعد ذلك لمجال التدريب، وتولى منصب مدير الكرة في نادي سانت جالين السويسري في عام 2005، قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق للفئة السنية تحت 21 عاماً في عام 2006.

وانتقل فايلر لتولي قيادة نادي جراسهوبر زيوريخ للفئة السنية تحت 16 عاماً في عام 2008.

أول محطاته التدريبية

وكان فريق شافهاوزن هو أول محطات المدرب السويسري الرسمية، عندما تولى قيادة الفريق في عام 2009 وقضى في الفريق عامين، قبل أن ينتقل إلى تدريب فريق آراو السويسري الذي لعب له من قبل.

وقضى في الفريق السويسري 3 أعوام، قبل أن يرحل عن بلده سويسرا ويتوجه إلى ألمانيا لتولي القيادة الفنية لفريق نورنبرج الألماني الذي قضى في تدريبه من 2014 وحتى 2016.

ورحل فايلر عن نورنبرج، ليلتحق بفريق أندرلخت البلجيكي، والذي قضى معه عاماً واحداً، شهد تتويجه ببطولتي الدوري البلجيكي في موسم 2016-2017 وكأس السوبر البلجيكي في موسم 2017-2018 قبل رحيله بشهور.

تريزيجيه

وكان محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الحالي قد انضم إلى أندرلخت قادما من الأهلي في صيف 2016 أثناء فترة وجود المدرب السويسري، ولكنه أُعير بعد شهر واحد إلى فريق موسكورن البلجيكي.

وقضى فايلر بعيداً عن كرة القدم لمدة عام قبل أن يعود لتدريب فريق لوزيرن السويسري في عام 2018، وخاض مع الفريق 26 مباراة فقط قبل الرحيل في فبراير الماضي بسبب خلافات مع إدارة الفريق السويسري.

خطته المفضلة

وتعد خطة 4-2-3-1 هي الخطة المفضلة للمدرب السويسري خلال الفرق التي دربها.

وكان فايلر مرشحاً لتدريب منتخب الكاميرون قبل بدء منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر، إلا أن الاتحاد الكاميروني قرر التعاقد مع الهولندي كلارنس سيدورف نجم الميلان السابق.

ويعود الأهلي لدوري أبطال إفريقيا بنية الفوز بالبطولة التاسعة، والأولى منذ 2013، بعد عدة حملات مخيبة آخرها الخسارة في دور الثمانية النسخة الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي 5-1 بمجموع المباراتين.