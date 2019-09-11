رياضة | اليوم.. بعثة الزمالك تطير الى السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بعثة الزمالك تطير الى السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء مطار القاهرة متجهاً إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى يسعى الأبيض خلالها لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة الزحف نحو الأدوار المتقدمة فى مشوار حلم التتويج باللقب الغائب عن الفريق منذ 2002، عندما توج الأبيض بأخر ألقابه بدورى أبطال أفريقيا على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

وحرص الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض، على غلق صفحة كأس مصر، فى تدريبات أمس الثلاثاء، بعد التتويج بلقب البطولة المحلية على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، مطالبًا اللاعبين بالتركيز فى المباراة المقبلة بالبطولة الأفريقية.

وحرص ميتشو خلال تدريبات الثلاثاء على التركيز على بعض الأمور الفنية أيضًا التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء القادم فى البطولة الأفريقية، بعدما تلقى ملفًا كاملاً من قطاع الكرة بالزمالك، بشأن المباريات التى خاضها الأبيض والصعوبات التى واجهه فى نسخة الكونفدرالية المنقضية، التى توج بها الفريق لأول مرة فى تاريخه، خاصة فى المباريات الخارجية للاستفادة منها، حيث حرص على الحديث مع لاعبى الخط الأمامى فى ضرورة المساهمة فى الجانب الدفاعى، كما حرص من خلال جهازه المعاون على تجهيز فيديو للفريق السنغالى من خلال التسجيلات التى حصل عليها من خلال الجهاز الإدارى بالنادى، لشرح نقاط القوة والضعف للفريق السنغالى من أجل تأمين مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل على الفريق عبور مرحلة الأدوار التمهيدية ومواصلة مشوار التقدم فى البطولة الأفريقية.