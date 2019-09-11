منتخب مصر يرفع راية العرب في كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

Advertisements Advertisements منتخب مصر يرفع راية العرب فيكأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أسدل الستار على منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

منتخب مصر سيكون حامل راية العرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعدما شهدت التصفيات خروج جماعي للمنتخبات العربية. Advertisements وتشارك منتخبا مصر وغانا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب افريقيا وزامبيا المتأهلين لبطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل. وسيتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين بواقع 4 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويصعد الاول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي وتتأهل 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020. Advertisements Advertisements

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