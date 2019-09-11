شكرا لقرائتكم جماهير يمنية تدعم المنتخب السعودي في المنامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعمت جماهير يمنية المنتخب السعودي إلى جانب منتخبها في مباراة التصفيات المزدوجة الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا يوم الثلاثاء التي أقيمت في المنامة. وتعادل المنتخبان بهدفين لمثلهما ليكسب المنتخب اليمني نقطته الثانية في المنافسة، بينما حصل نظيره السعودي على أول نقاطه. وتحدث عدد من مشجعي المنتخب اليمني لـ"في المرمى" عن حضورهم إلى المباراة لتشجيع الطرفين، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الثاني في تاريخ مواجهاتهما، والأول منذ 17 عاماً.

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