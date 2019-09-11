شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تجتمع بمسئولى أندية الدورى قبل إنطلاق الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إجتماعا مع مسئولى أندية الدورى الممتاز قبل إنطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 20 سبتمبر الجارى، وهو موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، من أجل حسم موقف حضور الجماهير فى الدورى الجديد.

وقررت اللجنة الخماسية إقامة مباريات الدورى الجديد بحضور جماهيرى من الأسبوع الأول، على أن يتم دخول الجماهير بشكل تدريجى ومن المقرر أن تبدأ المباريات بأعداد تتراوح ما بين الفين إلى 3 آلاف مشجع.

ويخطر اتحاد الكرة الأندية خلال الاجتماع المزمع عقده قبل انطلاق الدورى الجديد، بتحمل كل ناد مسئولية دخول جماهيره المباريات من خلال نظام الـfan id، والحجز الإلكترونى وقاعدة البيانات لكل جمهور، بعدما نجحت التجربة فى بطولة أمم افريقيا 2019 التى شهدت حضور الجماهير بأعداد كبيرة.