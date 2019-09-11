شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تطير إلى السنغال استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة الزمالك صباح اليوم الأربعاء إلى السنغال، أستعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى يسعى الأبيض خلالها لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة الزحف نحو الأدوار المتقدمة فى مشوار حلم التتويج باللقب الغائب عن الفريق منذ 2002، عندما توج الأبيض بأخر ألقابه بدورى أبطال إفريقيا على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، حيث حرص الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض، على غلق صفحة كأس مصر، فى تدريبات أمس الثلاثاء، بعد التتويج بلقب البطولة المحلية على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، مطالبا اللاعبين بالتركيز فى المباراة القادمة بالبطولة الإفريقية.

حرص ميتشو خلال تدريبات الثلاثاء، على التركيز على بعض الأمور الفنية ايضًا التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء القادم فى البطولة الإفريقية، بعدما تلقى ملفا كاملاً من قطاع الكرة بالزمالك، بشأن المباريات التى خاضها الأبيض والصعوبات التى واجهه فى نسخة الكونفدرالية المنقضية، التى توج بها الفريق لأول مرة فى تاريخه، وخاصة فى المباريات الخارجية للاستفادة منها، حيث حرص على الحديث مع لاعبى الخط الأمامى فى ضرورة المساهمة فى الجانب الدفاعى، كما حرص من خلال جهازه المعاون على تجهيز فيديو للفريق السنغالى من خلال التسجيلات التى حصل عليها من خلال الجهاز الإدارى بالنادى، لشرح نقاط القوة والضعف للفريق السنغالى من أجل تأمين مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل على الفريق عبور مرحلة الأدوار التمهيدية ومواصلة مشوار التقدم فى البطولة الإفريقية.