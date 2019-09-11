شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تجتمع مجددا لحسم ملف المدير الفنى الجديد للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة جلسة ودية اليوم لمناقشة ملف المدير الفنى الجديد للمنتخب خلفا للمكسيكى خافير اجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، حيث ترغب اللجنة فى حسم الملف خلال الأسبوع الجارى، بعدما انحصرت المنافسة بين الثنائى حسن شحاتة المدير الفنى الاسبق للفراعنة وإيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى.

وتشهد اللجنة حالة من الانقسام بين الأعضاء حول إسم المدرب الجديد، حيث يتبنى عمرو الجناينى وجمال محمد على فكرة الاختيار على أساس الانجازات والبطولات لذا يفضلان اختيار حسن شحاتة، بينما يتمسك محمد فضل وأحمد عبد لله بمبدأ التطوير والمعايشة والكرة الحديثة لذا يميلان لاختيار إيهاب جلال وهو ما يؤخر اعلان القرار بشكل رسمى.