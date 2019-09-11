شكرا لقرائتكم فتح منافذ بيع تذاكر الاسماعيلي وأهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفتح اليوم الاربعاء منافذ بيع تذاكر حضور مباراة الاسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى على فترتين الاولى بداية من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً والثانية من السادسة حتى العاشرة مساءاً .

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى للمغربى رضوان جيد .

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فى السادسة مساء الجمعة المقبل فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.