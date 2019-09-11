محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
عودة إكرامي واستبعاد ربيعة.. فايلر يعلن قائمه الأهلي المسافره لغينيا الاستوائية
عادل عبدالمنعم أفضل حارس.. وأكا أفضل لاعب بدورة الجونة الودية
الطريق لطوكيو 2020.. اكتمال عقد المتأهلين لأمم أفريقيا في مصر.. وغياب عربي
لجنة الانضباط تُغرم الزمالك وشيكابالا وثلاثي بيراميدز بسبب أحداث نهائي كأس مصر
بالفيديو.. كريستيانو يصل لهدفه الـ93 مع منتخب البرتغال
إنجلترا تهزم كوسوفو بخماسية في مباراة مثيرة بتصفيات يورو 2020
بالفيديو: بعد هدف عالمي.. اليمن يسقط في فخ التعادل أمام نظيره السعودي بتصفيات المونديال
قائمة الزمالك لـ جينيراسيون فوت السنغالي.. غياب شيكابالا..وعودة زيزو وبامبو
مران الزمالك.. ميتشو يوجه رسائل للاعبين وإراحة شيكابالا
"فيفا" يمنح الأهلي تعويضا ماليا بسبب مروان محسن
مصر الأولمبي يهزم السعودية مرتين وديًا خلال 4 أيام
الإمارات تنتصر على ماليزيا بثنائية في تصفيات المونديال
بالفيديو.. جيرالدو يسجل هدفًا في مواجهة جامبيا بتصفيات المونديال
تصفيات المونديال.. زيمبابوي تحرم الصومال من "معجزة" بهدف قاتل
الرجاء المغربي يفسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق
دييجو فورلان يرشح أتلتيكو مدريد للفوز بالدوري الإسباني
رسميًا.. معروف يوسف إلى المقاولون العرب لمدة موسم على سبيل الإعارة
رحلة الـ12 ساعة.. الأهلي يكشف تفاصيل سفره إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت
صلاح يحصد "هدف الشهر".. ويتوج بأول جائزة فردية في موسمه الجديد
الأهلي يحدد موعد عودة المصابين.. محمد محمود يقترب
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. تعويض فيفا للأهلي.. هدف جيرالدو.. .. وزيمبابوي تحرم الصومال من "معجزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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