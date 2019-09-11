"المنافسة بين شحاتة وجلال".. مصدر يكشف لمصراوي تطورات مدرب المنتخب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه خلال الأيام المقبلة وتحديدا الاثنين أو الثلاثاء، سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشيرا الى أن المنافسة حاليا تنحصر داخل المجلس بين حسن شحاتة وإيهاب جلال.

وكانت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أكدت أن هناك 5 أسماء مرشحة لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر وهم حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام البدري وأحمد حسام "ميدو" وحسام حسن.

وصرح مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" قائلا "يوم الاثنين أو الثلاثاء سيتم الإعلان عن إسم المدير الفني لمنتخب مصر، الأمور لم تُحسم بعد".

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وأكمل "هناك مناقشات مستمرة لكي نصل للاختيار الأنسب".

وواصل "لم نحسم الاختيار بعد، لكن حسن شحاتة وإيهاب جلال أحدهما هو الأقرب لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر، المنافسة تنحصر بينهما".

وتابع "لا يمكن تأكيد خروج البدري وميدو وحسام حسن من الصورة، لكن الأمور تتجه للثنائي شحاتة وإيهاب جلال لاختيار أحدهما لمنتخب مصر للعديد من الاعتبارات".