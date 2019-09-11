تصريحات الثلاثاء.. سلبيات المنتخب الأولمبي أمام السعودية.. تغريم شيكابالا وثلاثي بيراميد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية
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مرتضى منصور: عدلي القيعي يريد إيقاف شيكابالا قبل مباراة السوبر
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