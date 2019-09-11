قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تشكيل لجنه فنيه لقطاع كرة القدم برئاسة الكابتن طارق يحيى ومعه سامى الشيشني وطارق مصطفي وتضم من مجلس الإدارة الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق واسماعيل يوسف و احمد مرتضى عضوا المجلس وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كما تقرر تعيين أيمن حافظ مديرا اداريا للجنة الفنية وطارق مصطفي وتضم من مجلس الإدارة الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق واسماعيل يوسف و احمد مرتضى عضوا المجلس وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كما تقرر تعيين أيمن حافظ مديرا اداريا للجنة الفنية وتقرر أن تكون مسئولة عن قطاع الناشئين باستثناء فريق الكرة الأول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يشكل لجنة فنية لكرة القدم برئاسة طارق يحيي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.