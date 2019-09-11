رياضة | عماد متعب يهاجم رمضان صبحي.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يهاجم رمضان صبحي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تصرف رمضان صبحي لاعب الأهلي خلال جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ودية المنتخب الأوليمبي ضد السعودية على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء.

وقال متعب عبر قناة أون سبورت "ما حدث ليس عاديا، من الطبيعي ألا يستخدم اللاعب هاتفه بمجرد وصوله إلى أرض الملعب، بل يغلقه أو يجعل صامتا ويضعه في شنطته أو جيبه لحين انتهاء المباراة".

وأضاف "أعتقد إذا رأى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب الواقعة سيتحدث في الأمر".

وتابع "ربما فعل ذلك لأنها مباراة ودية وهناك أريحية، لكن لا أعتقد أن ذلك يحدث في الطبيعي، من المفترض ألا أستخدم هاتفي حتى لو كانت المباراة ودية".

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وأشار مهاجم الأهلي والمنتخب السابق "كلها أمور بسيطة وتصنع الفارق، يجب أن تضع أساسا وتتعود عليه منذ الصغر، ولا نريد أن تكون الصورة الحلوة بالمكسب والأداء الجيد يضيع بسبب تصرفات بسيطة".

وكرر عماد متعب في ختام تصريحاته "إنها أمور غير مؤثرة ولكنها تفرق في شخصية اللاعب فيما بعد، وهل يركز في الملعب أم ينشغل بأمور أخرى مثل شكل الشعر والقدم، أرى أنها أمور فرعية والأساس هو الملعب".

كرر منتخب مصر الأوليمبي انتصاره على السعودية وتلك المرة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بأربعة أهداف لهدف.