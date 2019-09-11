رياضة | الإسماعيلي يضم 30 لاعباً في قائمته المحلية للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يضم 30 لاعباً في قائمته المحلية للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الإسماعيلي عن قيد 30 لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد استعدادا لبطولة الدوري الممتاز، بعد اتمام التعاقد مع مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي.

حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب ومحمود عبد المنصف.

الدفاع: باهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وأسامه إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف.

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الوسط: عماد حمدي ونادر رمضان ومصطفى فارس ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومدحت فقوسة ومحمود صلاح وعمر الوحش وبكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.

الهجوم: محمد الشامى وشكري نجيب وبينسون شيلونجو.

ورحل عن صفوف الإسماعيلي كل من محمد عواد وكريم بامبو وإبراهيم عبد الخالق وشكري نجيب وأونوريودي عوده، ومحمود متولي وطارق طه.

ويواجه الإسماعيلي فريق أهلى بني غازي الليبي في ملعب الإسماعيلية بالبطولة العربية وتقام مباراة الإياب في 27 سبتم