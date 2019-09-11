رياضة | لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى غينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعبو النادي الأهلي في التوافد على مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت.

وتطير بعثة الأهلي بعد قليل إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ١٢ ساعة يتخللها ساعتين ترانزيت في مطار أديس أبابا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري تقريرًا للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني يتضمن كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.

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فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتضم القائمة كلا من:

شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.

