Advertisements Advertisements الكاميرون تقصي تونس وتتأهل لكأس أمم إفريقيا في مصر الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 تأهل منتخب الكاميرون إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

وفاز منتخب تونس على الكاميرون بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية، فى "إياب" الدور التمهيدى الأخير من سباق التصفيات. Advertisements سجل أهداف المباراة كل من أجناسيو جاناجو لمنتخب الكاميرون فى الدقيقة 15، ووجدى الساحلى والحبيب الوسلاتى لمنتخب تونس فى الدقيقتين 47 و71 على التوالي. وكانت نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت بين المنتخبين بمدينة "ياوندي" الكاميرونية، انتهت بفوز منتخب الكاميرون بنتيجة 1 – 0، ليستفيد منتخب "الأسود" من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. وانضم منتخب الكاميرون إلى مالى وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا المتأهلين لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل. Advertisements Advertisements

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