شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد السكندري يلتقي الحكمة اللبناني في بطولة الحريري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم فريق سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الحكمة اللبنانى فى أولى مبارياته ببطولة الحريرى الدولية الودية التى تقام بلبنان وتستمر حتى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة فريقى الاتحاد وسبورتنج من مصر . وكانت البطولة قد انطلقت أمس بمواجهة النجم الساحلى والرياضى اللبنانى وشركس الاوكرانى مع هوبس اللبنانى. وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من احمد عادل و محمد على و مؤمن مبارك و محمد طه ويوسف شوشة و احمد الصباغ و أحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد و على محمد ورامى ابراهيم و مايكل ديكسون و هيثم كمال و مصطفى عصام و ايدجراز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة الاتحاد السكندري يلتقي الحكمة اللبناني في بطولة الحريري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.