شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستعد لمواجهة نبروه وديا استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاربعاء فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة نظيره نبروه ودياً غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد .

وإستأنف أمس الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق يومى الاحد والاثنين عقب الفوز على دبا الحصن الاماراتى .

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وحقق فريق طلائع الجيش فوزا علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد ، سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري

وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى .