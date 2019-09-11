هاني حتحوت: الفيفا يتابع ويدير الكرة المصرية

الموجز أكد الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يدير الكرة المصرية، ويتابع قرعة الدوري مع اللجنة الخماسية والاتحاد المصري . وتابع " حتحوت " خلال تقديم برنامج «الماتش» والمذاع على قناة صدى البلد : «هل ستكون قرعة الدوري الممتاز كما هي عليه في كل موسم؟»، مضيفا: «هل ستتم القرعة بشكل مختلف عن كل موسم؟ ويجب أن تكون هناك طرق لتقليل مدة القرعة وتسهيلها».

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