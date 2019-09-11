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ريال مدريد يوجه بوصلته نحو صخرة ليفربول

يرى تقرير صحفي أن ريال مدريد وجه بوصلته نحو صخرة دفاع فريق ليفربول الإنجليزي. "الميرنغي" سيبذل قصارى جهده للحصول على المدافع الصلب، فيما يحاول "الريدز" تمديد عقد اللاعب وقطع الطريق على الفرق المهتمة بخدماته.

يواصل فيرجيل فان دايك نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر، فقد أثبت صخرة ليفربول أنه القطعة الناقصة، التي كان يحتاجها المدرب الألماني يورغن كلوب، من أجل الصعود إلى منصات التتويج مع "الريدز"، وكتابة التاريخ مع واحد من أعرق الأندية في عالم كرة القدم.

ويبدو أن تألق الدولي الهولندي اللافت، وقدرته على إيقاف أحسن المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة، قد فتحت شهية فريق أوروبي عملاق بهدف الحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وجه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك، وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي" مهتم بشدة بالحصول على خدمات المدافع الهولندي الصلب.

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وتابع نفس المصدر أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريباً، وذلك رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.

من جهة آخرى، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فيرجيل فان دايك، وأضافت أن "الريدز" سيمنح مدافعه الصلب راتباً أسبوعياً يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حالياً.

يشار إلى أن فيرجيل فان دايك (28 عاماً)، يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023. وتبلغ حالياً القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون كرة القدم.