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السودان يعبر تشاد إلى دور المجموعات في تصفيات المونديال

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب السوداني لكرة القدم إلى دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد تعادله دون أهداف مع تشاد في مباراة الإياب التي أقيمت، مساء الثلاثاء، في الخرطوم.

كان منتخب السودان فاز على تشاد في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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