Advertisements Advertisements غانا تفوز على الجزائر وتصعد إلى كأس أمم إفريقيا في مصر الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 تأهل منتخب غانا إلى بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وتغلب منتخب غانا على الجزائر بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "8 مايو"، بمدينة "سطيف" الجزائرية، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور التمهيدي الأخير في التصفيات. Advertisements وجاء هدف منتخب غانا الوحيد عن طريق يبوها فى الدقيقة 69 من عمر المباراة. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين في غانا، إنتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، ليتفوق منتخب غانا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1. Advertisements Advertisements

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