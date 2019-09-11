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مالي تقصي المغرب وتصعد لكأس أمم أفريقيا في مصر
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تأهل منتخب مالى إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.
وتغلب منتخب مالى على المغرب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بمدينة "باماكو" المالية، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور التمهيدي والأخير فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر.
وجاء هدف منتخب مالى الوحيد أمام المغرب فى الدقيقة 55 من ركلة جزاء سجلها اللاعب إلى مالى.
كانت نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت بين المنتخبين، إنتهت بالتعادل الإيجابى 1\1، ليتفوق منتخب مالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1 وينجح في عبور التصفيات.
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