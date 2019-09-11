شكرا لقرائتكم خبر عن البداية.. «سقوط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

سقط الأخضر في أول اختبار مع المدرب الفرنسي رينارد، حينما اكتفى بالتعادل مع منتخب اليمن بهدفين لكل منهما في افتتاحية لقاءاته في المجموعة الرابعة لتصفيات آسيا لكأس العالم وكأس آسيا، ليحصد المنتخب الوطني النقطة الأولى في التصفيات فيما وصل منتخب اليمن للنقطة الثانية.

أحرز هدفي المنتخب الوطني: هتان باهبري (د:22)، سالم الدوسري (د:47)، فيما سجل لليمن: محسن محمد (د:8)، عمر الداحي (د:37).

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وظهر اللقاء بندية وإثارة بين الطرفين منذ البداية حين أضاع سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد أن تجاوز الحارس اليمني ولكنه فقد توازنه، ليرد اليمن بهدف في الدقيقة الثامنة بعد لعبة مقصية من مهاجمه محسن محمد، وتمكن الأخضر من تعديل النتيجة (د:22) عن طريق هتان باهبري بعد تسديدة أرضية قوية على يمين الحارس اليمني سالم عوض، وعاد منتخب اليمن للتقدم مجدداً بعد مجهود فردي من لاعبه عمر الداحي الذي تجاوز ياسر الشهراني ووضع الكرة على يمين عبدالله المعيوف (د:37)، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، بدأ الأخضر بشكل قوي واستطاع سالم الدوسري إحراز الهدف الثاني والتعادل (د:47)، ولم تفلح محاولات لاعبي المنتخب في إحراز الهدف الثالث وسط تراجع كبير للاعبي منتخب اليمن، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وتصدر منتخب سنغافورة المجموعة برصيد 4 نقاط يليه فلسطين بـ3 نقاط ثم اليمن ثالثاً بنقطتين، ومن ثم المنتخب الوطني رابعاً بنقطة واحدة وأخيراً أوزبكستان دون نقاط.