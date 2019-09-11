شكرا لقرائتكم خبر عن كنو «خربها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (المنامة)

استياء كبير أبداه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني الأول، تجاه تصرف اللاعب محمد كنو قبل انطلاق المواجهة مع المنتخب اليمني، حينما تأخر عن الحضور لوجبة الإفطار في يوم المباراة، الأمر الذي استدعى استبعاده عن اللقاء».

وشدد ريناد في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على أهمية انضباط اللاعبين والتعامل معهم دون تمييز أحد بين المجموعة، ويجب علينا أن نفرض الانضباط على الجميع وهذا ما حدث عندما تأخر كنو عن الحضور.

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ولاقى تصرف كنو استياء كبير بين الأوساط الرياضية لاسيما أن المهمة وطنية وبحاجة لمزيد من استشعار المسئولية الملقاة على عاتق اللاعبين، خصوصا أن اللاعب يتمتع بالخبرة ويمثل نادي عريق وقدوة للاعبين، إلا أن عدم انباطيته أدت إلى موقف حازم من المدرب الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير في خطته الفنية، مما دعاه بإلى تغيره بلاعب آخر في وقت حرج.

وعن المباراة قال ريناد: «في مجمل الشوط الأول لم نظهر بمستوى جيد وسنحت لنا فرصة في بداية اللقاء عن طريق سالم الدوسري لكن لم تسجل، فيما لو سجلت لكان اختلف الأمر، وفي الشوط الثاني تحسن الأمر لكن لم نسجل هدف التقدم، كما أن المنتخب اليمني تطور كثيراً وأنا شاهدته كثيراً في كأس آسيا الماضية اذ ظهر بمستوى مميز، وسنعمل جاهدين لتحقيق هدفنا وهو التأهل لكأس العالم».

وأوضح رينارد أن الأسبوع الماضي شهد عملاً مكثفاً دون إحداث تغيير جذري في طريقة اللعب، ولا بد من مضاعفة الجهد في الأيام القادمة وزيادة العمل والتركيز على تحقيق الهدف بصدارة المجموعة، مبديا إعجابه بهدف المنتخب اليمني الأول، مشيدا باحترافيته وجماله.