شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: المستوى الباهت وراءه «الأجانب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكد المدرب الوطني محفوظ حافظ، أن ضعف مشاركة اللاعب السعودي في المنافسات المحلية بسبب وجود 8 أجانب، كان سببا في الأداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب الوطني أمام اليمن.

وقال حافظ في حسابه الشخصي على «تويتر»: قلة الفرص للاعب السعودي خاصة في مراكز الحراسة ورأس الحربة، وقلة مشاركته في الدوري تقلل من فرص اللاعبين في المشاركة وتسهم في ضعف مستواهم كونهم يلعبون بدلاء.

وجاء رأي لاعب الهلال السابق فيصل أبو اثنين مؤيداً، بقوله: المحترفون الأجانب يحتلون التشكيلات الأساسية لجميع الفرق، وفي نهاية المطاف لا يجد مدرب المنتخب إلا لاعبين بدلاء في فرقهم للاعتماد عليهم في المنتخب.

من جانبه، أشاد لاعب النصر السابق بدر الحقباني بأداء المنتخب اليمني الذي حصل على ما يريد في المباراة بتطبيقه طريقة لعب مفاجئة.