شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعداد الأخضر.. في انتظار رد «الآسيوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينتظر اتحاد القدم السعودي رد نظيره الآسيوي بشأن تحديد مكان إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني المقرر موعدها الثلاثاء 15 أكتوبر القادم، بهدف اعتماد البرنامج الإعدادي للأخضر الذي سيواجه المنتخب السنغافوري يوم العاشر من الشهر ذاته، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.

وسيواصل المدرب رينارد ومساعدوه متابعة مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال والاتحاد في الرياض ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا.