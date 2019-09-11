شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: النتيجة غير مرضية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)أكد لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري أنه وزملاءه اللاعبين مستاؤون من النتيجة التي تحققت أمام المنتخب اليمني في أولى مباريات التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، والخروج بالتعادل الإيجابي. وقال: «حصد نقطة ليست طموحنا كلاعبين»، مبينا أنه سيتم العمل في المباريات القادمة على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والظهور بالمستوى الفني الذي يرضي محبي الأخضر.
وأوضح باهبري أن المدرب رينارد بحاجة للمزيد من الوقت، «وسنعمل معه كلاعبين على تطبيق النهج الفني الذي يريده في المباريات القادمة، والسير نحو تحقيق الانتصارات والظفر بالنقاط».
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