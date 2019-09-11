الأميرة دعاء بنت محمد تتوج الفائزين بكأس الأمير سعود الفيصل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توجت الأميرة دعاء بنت محمد، فريق قنصلية إريتريا بكأس الأمير سعود الفيصل في المباراة الختامية لبطولة سداسيات كرة القدم للقنصليات العاملة والتي استضافتها الصالة توجت الأميرة دعاء بنت محمد، فريق قنصلية إريتريا بكأس الأمير سعود الفيصل في المباراة الختامية لبطولة سداسيات كرة القدم للقنصليات العاملة والتي استضافتها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور جماهير غفيرة رددت «لن ننساك يا سعود» ورفعت الجماهير صوراً للأمير الراحل غفر الله له، وتابعت الأميرة دعاء المباراة الختامية والتي جمعت فريق قنصلية إريتريا بنظيره فريق القنصلية الصومالية وانتهت بفوز الأول بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وشارك في البطولة 30 فريقاً اتسمت مبارياتها بالندية والتنافس الشريف بين الفرق داخل الميدان. من جانبها أبدت الأميرة دعاء، سعادتها بنجاح البطولة والتي تميزت باسم الأمير سعود الفيصل، وقالت: «لو تحدثنا عن سعود الفيصل وما قدمه للسعودية وللعالم فلن تكفينا الأيام ولا السنوات، فهو شخص مميز جداً بل استثنائي وسيظل سعود الفيصل رمزاً وفخراً وقدوة لنا كسعوديين فنحن جميعاً سفراء للعروبة وللسعودية»، وأضافت: «مر على رحيله رحمه الله أربع سنوات ولكنه لازال يسكن في قلوب الأجيال الماضية والقادمة ليس على الصعيد المحلي بل العالمي، وعزاؤنا الوحيد في فقده بأننا حظينا بوزير خارجية عظيم مثَّل المملكة العربية السعودية بدينه وفكره وعلمه وثقافته»، لافتة إلى أنه أهم وأبرز الشخصيات العالمية والأكثر تأثيراً وقوة لما كان يتمتع به من حكمة وخبرة من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم، مقدمة شكرها لمنظمي البطولة وخصوصاً مدير البطولة إبراهيم البشير، الذي ساهم في إنجاح البطولة وإخراجها بالشكل اللائق، وكرمت الفائزين بجوائز البطولة متمنية للجميع التوفيق في البطولات القادمة.



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