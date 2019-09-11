شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة النجوم تزور مصابي الحد الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

زار عدد من مجلس إدارة نادي النجوم، ممثلاً في نائب الرئيس فهد السالم والأعضاء معيض العرجاني، راشد المري، سعد الدوسري مصابي الحد الجنوبي الذين تعرضوا لإصابات مختلفة أثناء تأدية عملهم في الدفاع عن أرض الوطن، وقام مجلس إدارة النجوم بالاطمئنان على المصابين في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني في محافظة الأحساء.

وقال نائب الرئيس فهد السالم: «هذه الزيارة للجرحى الذين أصيبوا في الحد الجنوبي دفاعاً عن وطنهم واجب علينا جميعاً، ويجب على الجميع القيام بها، ونحن اليوم نقوم بجزء بسيط تجاههم بالاطمئنان على صحتهم».

فيما شدد العرجاني على أن التضامن مع أبطالنا الأشاوس حماة الوطن بادرة تجسد الروح الوطنية والحب والإخاء بين أبناء الوطن.

وقدمت إدارة النادي الورود والهدايا مع تيشرتات النادي للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل.