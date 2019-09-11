شكرا لقرائتكم خبر عن 384 لاعبا ببطولة البلوت في قرية الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

شهدت بطولة البلوت، التي انطلقت أمس، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضيات الذهنية والإلكترونية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن المقامة في قرية هجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، إقبالا كبيرا من المشاركين، إذ تجاوز عدد المسجلين أكثر من 1000 لاعب.

وقال المشرف العام على بطولة البلوت عبدالله الثبيتي إن المسجلين في البطولة تجاوز 1000 لاعب، وتمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على مجموعات عدة، وتم اختيار 384 لاعبا تم تقسيمهم إلى 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التي تستمر 3 أيام، وتتم تصفية 128 لاعبا في اليوم الواحد، وقد حصد أنس العصيمي، وحاتم الهذلي المركز الأول في بطولة البلوت ومبلغ 10 آلاف ريال لليوم الأول للبطولة، فيما جاء مبطي العالي، ومتعب العالي في المركز الثاني، وحصدا مبلغ 5 آلاف ريال.