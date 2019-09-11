شكرا لقرائتكم خبر عن عرّاب المضمّرين لـ«الخليج 365»: هجن الأمير تركي حصدت 3 رموز في 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) كشف لـ "الخليج 365" جابر بن قرينيس المشرف العام على هجن الأمير تركي بن محمد، أن البكرة جوف حققت الرمز الثالث في توقيت ( 7:45:10 ) دقائق ويأتي هذا الإنجاز بعد يومين من تحقيق رمزين للقعود نواف والبكرة الصميماء ضمن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف. وهذه الرموز التي حصدتها هجن الأمير تركي بن محمد تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع وهو اسم ولي العهد الأمير كشف لـ "الخليج 365" جابر بن قرينيس المشرف العام على هجن الأمير تركي بن محمد، أن البكرة جوف حققت الرمز الثالث في توقيت ( 7:45:10 ) دقائق ويأتي هذا الإنجاز بعد يومين من تحقيق رمزين للقعود نواف والبكرة الصميماء ضمن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف. وهذه الرموز التي حصدتها هجن الأمير تركي بن محمد تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع وهو اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي كان لدعمه للهجن الفضل الكبير في إحداث النقلة النوعية لها من المحلية إلى الدولية خلال عامين فقط، وعن فراسته في دقة نجاح صفقات الشراء ومعرفة الهجن السبوق من غيرها بمجرد النظرة وما تحققه من حضور لافت في مضامير السباق يعود بعد توفيق الله لخبرته الطويلة في هذا المجال، وما يتعلق بالتضمير والتدريب أشار إلى أنه علم ممتد وله فلسفة خاصة تحتاج لجهود كبيرة والأمير تركي بن محمد يدعم ويتابع تلك الإنجازات ويذلل لهم الصعوبات ويهتم كثيرا بالإنتاج من السلالات النادره والقديمة. مضيفا أن هجن الأمير لها إنجازات تاريخية على مستوى المشاركات داخليا وخارجيا في دول الخليج وتم حصد نحو 13 رمزا خلال السنوات الماضية. وقدم ابن قرينيس شكره لرئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي على النقلات التطويرية والجهود الكبيرة في ميادين الهجن واعدا بتحقيق إنجازات جديدة خلال الأشواط المتبقية. من جهته، كشف الاتحاد السعودي للهجن في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن ابن قرينيس يعتبر العرّاب في تضمير الهجن. وكانت "الخليج 365" نشرت تقريرا أمس عن ما حققته هجن الأمير تركي بن محمد من نصيب الأسد بتحقيق البكرة الصميماء والقعود نواف اكتساح شوطي الرموز المفتوحة.



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