العطوي يجهز النواخذة لمواجهة الحزم

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) فتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، ملف الاستعداد لمباراة الحزم، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير

فتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، ملف الاستعداد لمباراة الحزم، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وركز المدرب العطوي خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين والتركيز على الجمل التكتيكية، وعمل مناورة على منتصف الملعب شهدت حماسا كبيرا من قبل جميع اللاعبين. ويأمل الاتفاقيون أن يعود الفريق لسكة الانتصارات من جديد بعد خسارته في الجولة الثانية من نظيره الأهلي 1-2، ويحتل فريق الاتفاق المركز الـ8 في سلم الدوري برصيد 3 نقاط. وكان الفريق الاتفاقي قد تعادل مع نظيره الفتح أمس الأول في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بهدفين لكل منهما، في مباراة أقيمت بعيدا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير بناء على رغبة مدربي الفريقين، وذلك خلال فترة التوقف التي يعيشها الدوري السعودي للمحترفين.

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