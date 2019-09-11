شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد مديراً لملعب الأحساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله جمعة (الأحساء)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن مدير ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام سابقاً ومسؤول بيت الشباب في الأحساء سالم الراشد المرشح الأبرز لتولي مهام إدارة ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، خلفاً للمدير السابق إبراهيم المبرزي.

وجاء ترشيح الراشد لإدارة ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء بناء على التوصية التي رفعها مدير مكتب هيئة الرياضة في الأحساء عبداللطيف العرادي، ومن المتوقع أن تصدر جهات الاختصاص في الهيئة العامة للرياضة قرار تكليف الراشد بإدارة المدينة الرياضية خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أوضحت مصادر "الخليج 365" أن سالم الراشد بدأ تجهيز خطته واختيار الطاقم البشري المعاون له في إدارة الملعب من خلال الاجتماع بهم ووضع خطة عمل متقنة تمهيداً للإعلان الرسمي عن تكليفه.

يذكر أن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء الذي تم تشييده في عام 1983، يتسع ما يقارب 19 ألف متفرج، ويعتبر أحد أكثر ملاعب المملكة تُلعب عليه المباريات، نظراً إلى كثرة الأندية في الأحساء والبالغ عددها 11 نادياً وهي (الفتح، والعدالة، والجيل، والنجوم، وهجر، والروضة، والعيون، والعمران، والطرف، والشروق، والقارة).