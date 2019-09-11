شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية سويسرية ترفض سانوجو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

عززت الصحف السويسرية من موقف نادي الاتحاد ضد اللاعب الايفواري سيكو سانوجو الذي غادر دون إذن مسبق من الإدارة الاتحادية، وطالب بفسخ عقده وعدم العودة للسعودية للانخراط في تدريبات الفريق الاتحادي الأول الذي قام بقيد اللاعب في كشوفات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، إضافة لتسلم اللاعب مستحقاته لشهر يوليو الماضي، إذ كشفت الصحف السويسرية رفض 3 أندية سويسرية التوقيع مع سانوجو؛ لوجود العدد الكافي من اللاعبين في خط الوسط، فيما ذكر مسؤول في نادي سيون أن الوقت مبكر للنظر في حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.

من جانبه طمأن مصدر اتحادي مطلع على ملف المحترف سانوجو أن الإدارة القانونية أوكلت الملف لمحام دولي متخصص في القضايا الرياضية للوقوف على كافة المستندات التي يمتلكها النادي وتعزز من موقف العميد ضد اللاعب في حال رفع قضية للفيفا من أجل المطالبة بفسخ عقده الذي ينتهي في منتصف العام 2022، إذ مضى من عقده مع العميد أكثر من 8 أشهر حتى الآن.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الفريق الاتحادي غداً (الخميس) إلى أبها من أجل استكمال التحضيرات الفنية النهائية لمواجهة ضمك يوم الجمعة على ملعب المحالة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري الفريق الحصة التدريبية الأخيرة مساء غد، وسيعتمد المدرب سييرا العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء ضمك القادم، وسينضم لتدريبات اليوم اللاعبون الدوليون فواز القرني، وسعود عبدالحميد، وزياد الصحفي، وحمدان الشمراني، وخالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وهارون كمارا عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراة اليمن التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.