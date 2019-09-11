شكرا لقرائتكم خبر عن منيرة الحمدان لـ«الخليج 365»: قدساوي سبب عشقي لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

سجلت المحترفة السعودية في فريق سوبر سوكر، أحد فرق الدوري البحريني لكرة قدم الصالات، منيرة الحمدان اسمها من أوائل اللاعبات السعوديات المحترفات خارجياً وتحقيقها للبطولات، كبداية لمشروع لاعبة ناجحة ستكون بصمتها واضحة في الملاعب الرياضية

الحمدان أرجعت الفضل في عشقها لكرة القدم لجدها أحمد الزامل رئيس نادي القادسية السابق، فيما كشفت عبر حوارها مع "الخليج 365" عن لاعبها المفضل وأحلامها الرياضية، وذلك في السطور التالية:

• كيف بدأت قصة عشقك لكرة القدم؟

•• الكثير يسألني هذا السؤال، وفي الحقيقة الشخص الذي أثر فيَّ وجعلني أحب هذه الرياضة هو جدي أحمد الزامل رئيس نادي القادسية سابقاً وأحد كبار أعضاء شرفه الحاليين، كنت أشاهد وأتابع المباريات المنقولة تلفزيونياً بجانبه في المنزل، وهو من كان يحفزني بجلب بعض المقتنيات حتى أصبحت جزءاً من هذه الرياضة.

• متى بدأتِ ممارسة كرة القدم؟

•• بدأت ممارسة كرة القدم فعلياً قبل ما يقارب 10 سنوات من خلال اللعب في ساحة المنزل.

• من هو اللاعب الذي جعلك تنجذبين لكرة القدم؟

•• كل لاعبي كرة القدم بالتأكيد يوجد لديهم لاعبون مفضلون وأنا بصراحة معجبه باللاعب البرازيلي رونالدينهو المعروف بالساحر، إذ كان يعجبني داخل الملعب، وحاولت أن أتعلم من مهاراته.

• هل يوجد لدى الفرق الرياضية النسائية مظلة رسمية يمكن اللجوء لها؟

•• نحن كفرق نسائية رياضية تابعون للرياضة المجتمعية التابعة للهيئة العامة للرياضة ومتواصلون معهم بشكل مستمر، ولديهم أسماء الفرق واللاعبات ومناطقهم.

• هل تؤيدين تأسيس فرق مستقلة أم إنشاء فرق نسائية في الأندية؟

•• أنا مع تأسيس فرق نسائية مستقلة بحكم قدرتنا على فعل ذلك، وربما مستقبلاً يحدث إنشاء فرق نسائية في الأندية بمختلف المناطق.

Advertisements

• بماذا تنصحين البنات الراغبات في دخول المجال الرياضي؟

•• أنصحهن بخوض التجربة على أرض الواقع والالتحاق بأحد الفرق، وبكل تأكيد سيجدن من يرحب بهن ويقدم لهن النصائح.

• ماهو المركز الذي تفضلين اللعب فيه؟

•• أنا ألعب في مركز الهجوم وبالتحديد في خانة رأس الحربة، ولا يمكنني أن أجد نفسي في مكان غيره، وذلك لتميزي فيه وقدرتي على تسجيل الأهداف.

• أين تفضلين اللعب في الصالات المغطاة أو في ملاعب العشب؟

•• طول مسيرتي الكروية كنت ألعب في الملاعب العشبية لافتقاري إلى أساسيات كرة القدم في الصالات المغطاة إلى ما قبل موسمين، بعد احترافي في الدوري البحريني تعلمت منهم أسس كرة قدم الصالات وبدأت أفضلها عن العشبي، وعلى العموم كل مكان وله ميزة معينة.

• كيف بدأت مسيرتك الاحترافية خارجياً؟

•• كنت مشاركة كلاعبة في أحد الفرق السعودية المشاركة في إحدى البطولات بالبحرين، وبعد المشاركة وظهورنا أنا وزميلاتي بمستويات مميزة تلقينا اتصالاً من مدير الفريق البحريني يعرض علينا المشاركة في الدوري البحريني، وبحكم قرب البحرين من المنطقة الشرقية قررت الاحتراف خارجياً على الرغم من المخاوف التي راودتني بعدم نجاحي في التجربة أو من خلال عدم التزامي بالتواجد في التدريبات بشكل يومي، لكن الحمد لله استطعت إثبات نجاحي.

• ما أبرز الجوائز التي حصلتِ عليها؟

•• الحصول على الميدالية الذهبية لبطولة الشيخ خالد بن حمد لكرة قدم الصالات فئة البنات وأنا فخورة بذلك كوني أول محترفة سعودية تحقق وتساهم في تحقيق لقبها.

• في نظرك ماهو سبب تأخر انطلاق الدوري النسائي لدينا؟

•• في مدينة الرياض يوجد دوري نسائي والآن في جدة يعملون عليه وننتظر دورنا في المنطقة الشرقية وإن شاء الله يرى النور قريباً.