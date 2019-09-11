شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر تبدي إعجابها بالسعودية «الحمدان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

أبدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إعجابها في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتغريدة المنشورة في صفحة الزميل المحرر عبدالله الغزال على تويتر، بشأن الخبر المنشور أمس في الصفحة الرئيسية لرياضة "الخليج 365"، الذي يحمل عنوان «الحمدان أول محترفة سعودية تحقق بطولة خارجية».

وقد قامت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بوضع إعجاب (لايك) على التغريدة؛ في إشارة ودلالة على اهتمامها بشأن المرأة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، على الرغم من ابتعادها عن الوسط الرياضي بعدما كانت تشغل منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، قبل توجهها للعمل في السلك الدبلوماسي.