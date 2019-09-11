شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر يعتذر لـ«فيفا» عن الوجود في جائزة «The Best» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

قدم قائد المنتخب السعودي والهلال السابق سامي الجابر اعتذاره للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الدعوة التي تلقاها لحضور الحفل السنوي الذي يقيمه لاختيار جائزة الأفضل (The Best) للموسم الرياضي 2019، الذي سيقام يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري في مدينة ميلان الإيطالية.

وجاء اعتذار الجابر، الذي يعتبر أحد أساطير كرة القدم السعودية، عن الوجود في الحفل لارتباطاته العملية خلال تلك الفترة، مقدما اعتذاره عن الحضور والمشاركة.

يذكر أن الجابر يحظى بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خلال دعوته للمشاركة والوجود في كافة محافله بحضور أساطير كرة القدم العالمية كالأرجنتيني مارادونا والبرازيلي رونالدو وغيرهم من نجوم المستديرة.