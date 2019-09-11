شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً ينقبون عن ذهب غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_sports تواصل منتخبات البارالمبية تواصل منتخبات البارالمبية السعودية «كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى» لذوي الإعاقة تحضيراتها للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 15 ـ 22 سبتمبر الجاري. وانطلقت التدريبات في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض ومضمار ملعب معهد إعداد القادة على فترتين صباحية ومسائية لمدة أسبوعين وهو ما يمثل المرحلة الأخيرة من التحضيرات، حيث بدأ منتخب ألعاب القوى الاستعدادات مبكراً بمعسكر خارجي في مدينة بيدقوش البولندية لمدة شهرين تخلله المشاركة في ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى «الجائزة الكبرى» الذي حقق من خلاله 17 ميدالية «10 ذهبيات، 5 فضيات، 2 برونز»، كما شارك الأخضر في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في مدينة نتويل السويسرية بلاعبين هما علي النخلي وأسامة مسرحي وحقق كل منهما ميداليتين فضيتين إضافة إلى أرقام شخصية جديدة. Advertisements ويضم منتخب ألعاب القوى المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا 10 لاعبين هم جمعان الزهراني وفهد الجنيدل وعبدالرحمن القرشي وعلي النخلي وهاني النخلي ونور الصناع وأحمد عداوي وسارة الجمعة وزهرة آل طالع وأمل الشهري، تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي ونسيمة أمير ومساعدة المدربة أمل المالكي والإداري عبدالرحمن الرضيان ومشرف إعاقة خالد القحطاني. فيما يضم منتخب البوتشيا 4 لاعبين هم عبدالعزيز الزهراني وأحمد السويدان «تصنيف BC2» وأحمد دومان «تصنيف BC1» وعبدالعزيز المجبل «تصنيف BC3»، تحت إشراف المدرب تركي العتيبي، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالله الملحم، والإداري محمد البيشي. كما يواصل منتخب كرة الهدف تحضيراته بتدريبات يومية بمشاركة 6 لاعبين هم عاصم المزيني وهشام لبان والوليد كعبي ومبارك الشهراني وإبراهيم المحياء وحسين الزهراني تحت إشراف المدرب مشعل الثبيتي ومساعده عمر الرشيدي والإداري تركي الشايب ومشرف الإعاقة سعد الدلاك وأخصائي علاج عبدالله نسيب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعباً ينقبون عن ذهب غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.