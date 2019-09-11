شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعدد مزايا الصربى: ميتشو قوى.. حازم.. ذكى فى علاقته باللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المزايا التى يتمتع بها المدير الفنى للفريق الصربى ميتشو خلال الفترة التى تولى فيها القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور خلال جلسة عقدها مع اللاعبين والفريق قبل سفرهم الى السنغال لمواجهة جيرانسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والذى أذيع عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث أن ميتشو يتمتع بقوة وحزم غير عادى أعطت للفريق السياق الذى نتمناه.

وقدم رئيس الزمالك الشكر للمدرب ميتشو على المستوى الذى ظهر عليه الفريق فى نهائى الكأس أمام بيراميدز وتحقيق انتصار على حساب فريق قوى بحجم بيراميدز الذى أسقط الأهلى 3 مرات فى الدورى وفاز على الزمالك مرة أيضاً.

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وتوج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر أثر التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بأرضية ملعب استاد برج العرب وحضرها نجو 20 ألف مشجع.

وأعرب مرتضى منصور عن سعادته بعلاقة المدرب ميتشو باللاعبين مؤكداً أن الطريقة التى تعامل بها فى الاحتفال مع محمود علاء خلال هدف الزمالك فى بيراميدز.