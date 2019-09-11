شكرا لقرائتكم أحمد جمعة يغيب عن بعثة المصرى المسافرة الى زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك بعد شكوى أحمد جمعه من بعض الألام بالركبة وهي التي شخصها الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق على أنها خشونة للركبة.
أكد مسئولو الجهاز الطبي أن الإصابة تحتاج الى خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص يستمر لعدة أيام يكون بعدها اللاعب جاهزاً للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمباراة العودة أمام ماليندي.
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