شكرا لقرائتكم طارق يحيى يتحدث عن المهمة الجديد بنادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكد طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك أن مهمته الجديدة بالنادى على رأسها توفير الملايين على النادى من خلال اختيار عناصر من الشباب من كافة محافظات مصر.
أضاف طارق يحيى رئيس النادى فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث أنه سيغير كافة الأنظمة المعمول بها فى النادى خلال الفترة المقبلة للتطور السريع الذى يتواكب مع ما يحققه الفريق الأول بالنادى.
وأوضح طارق يحيى أن الزمالك بات لديه مجلس إدارة قوى قادر على قيادة النادى نحو مستقبل أفضل مشدداً على أن مرتضى منصور عرض عليه الأمر ووافق بشكل سريع لأنه لم يعتاد أن يرفض نداء ناديه.
وقال أتمنى للفريق الأول بالنادى كل التوفيق فى الفترة المقبلة فى بطولتى السوبر وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
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