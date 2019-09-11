المصري البورسعيدي يطير إلى تنزانيا لمواجهة ماليندى بطل زنجبا...

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جدة - عمرو شويل تطير بعثة المصرى البورسعيدى بقيادة ايهاب جلال، إلى تنزانيا فجر اليوم الأربعاء، لمواجهة ماليندى بطل زنجبار يوم 15 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية. وتضم البعثة 21 لاعبا ، وجاءت قائمة الفريق البورسعيدى كالتالى : أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة و كريم العراقى وإسلام ابو سليمة زواحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبوالحد وفريد شوقيس وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وشيخ موكورو وايزي ايميكا واسلام عطية وحسن على وسعيد سنبورى وحسين رجب واوستن أموتو ومحمود وادى.

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