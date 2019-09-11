شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تشكيل لجنة كرة للنادى برئاسة طارق يحيى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تكوين لجنة فنية لقطاعات كرة القدم تضم كل من طارق يحيى رئيسا للجنة الكرة بالنادى، وأشرف ذكى أمين صندوق النادى، واسماعيل يوسف واحمد مرتضى عضوى المجلس، وسامى الشيشينى وطارق مصطفى نجوم الفريق السابقين وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق.

كما قرر نادى الزمالك تعيين أيمن حافظ مدير شئون إدارية للفرق الرياضية بالنادى فى جميع الألعاب.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادى فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث ان تعيين لجنة هدفه منحها كافة الصلاحيات التى تتعلق بكرة القدم فى النادى بداية من الأكاديميات وحتى قطاعات الناشئين والشباب، وأن يكونوا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالكرة فى النادى.