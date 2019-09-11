شكرا لقرائتكم فريق الأهلى لتنس الطاولة يعود للقاهرة بعد الإنتصار على قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود صباح اليوم إلى القاهرة بعثة فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال، قادمة من المغرب، بعد المشاركة فى البطولة العربية، التى توج بها الفريق الأحمر، بالتغلب على قطر القطرى فى نهائى المنافسات بنتيجة 3 / 2، ليتوج باللقب للمرة العشرين فى تاريخه.

كما تعود بعثة طاولة الزمالك سيدات والتى توجت بالبطولة العربية بالتغلب على فريق النسوى الجزائرى ، على أن تعود بعثة الزمالك قبل الأهلى بـ 30 دقيقة

وضمت قائمة الأهلى فى البطولة السيد لاشين ومحمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى،بعد أن رحل مجلس الإدارة الثنائى خالد عصر وعمر بدير من المغرب.